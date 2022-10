Guillermo Del Toro presenta Pinocchio il giorno dopo la morte della madre: 'Lei lo amava'

Ieri, sabato 15 ottobre, Guillermo Del Toro ha presentato al London Film Festival il suo remake in stop-motion di Pinocchio, un'occasione speciale per il regista messicano resa amara purtroppo dalla scomparsa della madre, venuta a mancare proprio il giorno prima.

L'autore messicano, però, ha voluto comunque presenziare alla serata proprio in onore della madre, Guadalupe Gomez, che nel corso dei 14 anni impiegati dal regista per la realizzazione del film, è stata la sua più appassionata sostenitrice: "Voglio solo dire che mia madre è appena morta, purtroppo, e questo film negli anni è stato molto speciale per lei e per me", ha detto Del Toro sul tappeto rosso.

Il regista ha riflettuto sull'amore che sua madre provava la fiaba di Pinocchio, su come il film d'animazione della Disney abbia fortificato il loro legame influenzando anche il resto della sua carriera cinematografica, e sulla natura del suo remake in stop motion di Pinocchio: "Ho visto il film da bambino, è il film che mi ha legato a mia madre per tutta la vita", ha detto. “Mi colpì all'epoca perché Pinocchio sembrava vedere il mondo come lo vedevo io. Mi faceva arrabbiare che tutti chiedessero a Pinocchio di essere obbediente, quindi ho voluto fare un film sulla disobbedienza come virtù, un film secondo il quale per essere amato non devi necessariamente cambiare."

Pinocchio arriverà in esclusiva su Netflix dal 9 dicembre. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Pinocchio di Guillermo Del Toro.