Guillermo Del Toro: 'Non ho visto il sequel di Pacific Rim, ecco perché non l'ho diretto'

Pacific Rim - La rivolta, oltre ai risultati più deludenti in termini di pubblico e botteghino, ha subito un inaspettato cambio di regia: Guillermo Del Toro che aveva diretto il primo film, rivela finalmente perché ha abbandonato il sequel poi preso in mano da Steven S. DeKnight con protagonista John Boyega.

Pacific Rim ha appena compiuto 10 anni e il film di fantascienza incentrato sulla lotta tra i kaniju e gli esseri umani per la sopravvivenza è un classico non ha mai brillato troppo in termini di incassi: eppure l'intento di Guillermo Del Toro era ambizioso e la costruzione di un universo tanto complesso richiedeva tempo che il regista ha preferito non dare, cambiando strada verso nuovi progetti

Un trequel di Pacific Rim non è tra i piani, ma prima di andare avanti nel futuro è bene volgere uno sguardo al passato e capire perché Guilldermo Del Toro non è tornato a dirigere il seguito. In realtà, il motivo dietro l'abbandono della regia di Pacific Rim è molto semplice: il regista, a fronte di molti ritardi sul sequel del film, ha preferito dare priorità a La forma dell'acqua - The Shape of Water, film poi vincitore di ben quattro premi Oscar.

Ma Del Toro non è riuscito neanche a guardare Pacific Rim - La rivolta, di cui è produttore: "Non ho visto il film perché è come guardare i filmati amatoriali della tua ex moglie - racconta il regista a Collider - È terribile se sono buoni, peggio se sono cattivi, o il contrario. Non vuoi saperlo. Quindi non l'ho visto. Ho letto la sceneggiatura finale ed era molto diversa".

Per festeggiare il decimo anniversario di Pacific Rim ecco 10 curiosità sul film di Guillermo Del Toro.