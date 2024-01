Guillermo del Toro non è interessato a Swamp Thing: la smentita di James Gunn

Nonostante la passione espressa a più riprese per Swamp Thing, Guillermo del Toro non è interessato a lavorare al film del DC Universe, che sarà diretto da James Mangold. A confermarlo è stato James Gunn. Dopo l'annuncio di Gods and Monsters come primo capitolo del nuovo corso DC, Mangold è stato scelto come regista di Swamp Thing.

I fan hanno appreso positivamente la scelta di Mangold ma c'è chi si è domandato se Guillermo del Toro fosse mai stato preso in considerazione per la regia.

James Gunn su Threads ha dichiarato che del Toro non si è mai interessato al progetto di Swamp Thing.

A giugno, James Mangold ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di accettare la regia del film:"Appena ho saputo che James Gunn stava assumendo il controllo del DC Universe, l'ho vista come un'opportunità da sfruttare".

Il regista ha dichiarato che la sua versione di Swamp Thing sarà ispirata al mostro di Frankenstein e nonostante Gunn abbia dichiarato che il film 'esplorerà le più oscure origini di Swamp Thing', Mangold ha dichiarato di non puntare specificatamente al rating R.



Ci sarà un cambiamento nelle origini di Swamp Thing, come ha confermato lo scorso anno proprio James Mangold.

Il regista è reduce dalla direzione dell'ultimo film della saga di Indiana Jones con Harrison Ford, intitolato Indiana Jones e il quadrante del destino.



