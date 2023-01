Guillermo Del Toro, un nuovo film in stop-motion dopo Pinocchio: arriva The Buried Giant

In attesa di scoprire se davvero Guillermo Del Toro dirigerà un nuovo remake di Frankenstein, l'autore messicano ha anticipato che dopo il successo di Pinocchio non dirà addio all'animazione in stop-motion, anzi: ha già in mente un nuovo progetto!

Parlando con The Telegraph, lo sceneggiatore e regista premio Oscar ha rivelato che sta già sviluppando un altro lungometraggio animato, che sarà l'adattamento di The Buried Giant, il romanzo del 2015 scritto dal premio Nobel Kazuo Ishiguro. Non c'è ancora una data di uscita, ma - dal momento che il prossimo lavoro di Del Toro sarà un live-action descritto soltanto come 'nuovo film di mostri' - potrebbe volerci un po' di tempo prima che le cose si mettano davvero in moto per The Buried Giant, almeno per quanto riguarda una produzione ufficiale.

Secondo Del Toro, comunque, la progettazione del film - che avverrà con lo sceneggiatore di Matilda the Musical Dennis Kelly, che co-scriverà The Buried Giant - partirà tra circa due mesi: "Il prossimo film in stop-motion che realizzerò sarà un adattamento di The Buried Giant di Kazuo Ishiguro, che sto attualmente scrivendo insieme a Dennis Kelly, e inizieremo il processo di progettazione tra due mesi. Prima però ci sarà un lungometraggio live-action. Ma nel frattempo stiamo sviluppando un lookbook e penso che, tra circa due anni, se andrà tutto come deve, inizieremo la produzione."

Secondo le poche informazioni note, il prossimo film live action di Guillermo Del Toro sarà sviluppato da Netflix: non è chiaro se nell'accordo con la piattaforma sarà incluso anche l'adattamento di The Buried Giant, dunque rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!