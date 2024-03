Guillermo del Toro festeggia l'Oscar a Godzilla Minus One:'Sono commosso'

Godzilla Minus One è una delle grandi sorprese cinematografiche dell'ultima annata nelle sale e ieri sera ha ricevuto il riconoscimento più ambito, il premio Oscar, nella categoria per gli effetti speciali. Un premio che ha reso felice anche un regista illustre e a sua volta premiato dall'Academy in passato: Guillermo del Toro.

Intervenuto su X, del Toro ha confessato di essere incredibilmente commosso dalla decisione dell'Academy:"Godzilla vincitore dell'Oscar. Mi sento così commosso. Questo è il primo film di Godzilla ad aver mai vinto un Oscar".



Takashi Yamazaki nel discorso sul palco ha espresso tutto il suo entusiasmo:"La mia carriera è iniziata 40 anni fa dopo aver visto Star Wars e Incontri ravvicinati del terzo tipo. Per qualcuno così lontano da Hollywood, anche la possibilità di stare su questo palco sembrava irraggiungibile. Questo premio è la prova che tutti hanno una possibilità". Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Godzilla Minus One, l'ultimo film diretto da Yamazaki, che non ha escluso di lavorare ad un nuovo capitolo del franchise.

Un momento di grande soddisfazione per il cinema giapponese e per un franchise come Godzilla, dopo decenni di lungometraggi distribuiti sin dal 1957, anno del primo film dedicato al celebre titano targato Toho.



Non perdetevi tutti i vincitori dei premi Oscar 2024, assegnati ieri sera al Dolby Theatre di Los Angeles nella serata condotta da Jimmy Kimmel.