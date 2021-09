Guillermo del Toro, Edgar Wright e James Gunn: i segreti sui loro script mai realizzati

Le storie sulle realizzazioni dei film talvolta sono interessanti tanto quanto i film stessi. Poi ci sono i racconti delle sceneggiature che non sono mai state prodotte, un altro settore amato dai cinefili. Ogni grande regista di Hollywood ha uno o più progetti che non sono mai usciti dal cassetto e non sono mai stati prodotti.

Un nuovo thread su Twitter coinvolge alcuni dei registi preferiti dai fan che intervengono con diversi aneddoti che riguardano le loro sceneggiature che non sono mai diventate un film.

"Solo una curiosità: quante sceneggiature avete scritto per film che non sono mai stati realizzati" ha chiesto un utente sui social.



"Secondo me ho scritto o co-scritto circa 33 sceneggiature; 2 o 3 realizzate da altri, 11 realizzate da me (Pinocchio è in lavorazione), quindi circa 20 sceneggiature non girate. Ognuna richiede 6-10 mesi di lavoro, quindi sono passati circa 16 anni. Solo esperienza e miglioramento delle capacità" ha risposto Guillermo del Toro.

"Il più grande ostacolo come sceneggiatore è stato cercare di compiacere il cliente senza dispiacere a me stesso. La prima volta mi sono arreso e li ho accontentati, mai più. Nel complesso però, non era un lavoro al quale ero così affezionato" ha risposto James Gunn. Il regista ha dichiarato qualche giorno fa che i film trascendono il tempo grazie alla televisione e non al cinema.

"La gente pensa che scrivere sceneggiature sia come scrivere libri. Ma in realtà non è così, è più come elaborare progetti architettonici per clienti esigenti. Se stanno pagando per tutto questo, stai trovando un modo per far si che la tua arte serva per ciò di cui hanno bisogno, incluso apportare modifiche al loro budget" ha scritto Wright "Penso che la mia bozza migliore sia sotto tre mani di vernice".



Su Everyeye trovate la recensione di Ultima notte a Soho, presentato a Venezia.