Guillermo del Toro: 'Ecco quale romanzo di Stephen King vorrei adattare'

Recentemente Stephen King ci ha consigliato una serie horror. Il celebre scrittore è molto attento alle nuove uscite cinematografiche, e molti dei suoi libri sono diventati dei film. Guillermo del Toro, famoso regista, si è detto interessato ad adattare uno dei suoi romanzi. Scopriamo insieme quale!

del Toro ha parlato a The Kingcast: "Sapete qual è il romanzo che tanto voluto adattare, e so che ne esistono due versioni, ma penso ancora che forse in un universo parallelo potrò rifarlo anche io un giorno: è Pet Sematary. Perché non solo ha le migliori battute finali, ma mi ha spaventato quando ero giovane. Come padre, ora lo capisco meglio di quanto avrei mai potuto, e mi spaventa. Cento volte di più."

Il primo adattamento è datato 1989, ed è opera della regista Mary Lambert, mentre il secondo è arrivato ben 20 anni dopo, nel 2019, firmato da Dennis Widmyer e Kevin Kölsch, che hanno apportato alcune differenze rispetto alla storia raccontata nel libro. Nonostante si tratti di buone trasposizioni, del Toro ha notato che c'era un elemento specifico che voleva onorare più fedelmente nella sua ipotetica pellicola.

"Per me, la scena migliore in quel libro è quando [Louis] apre la bara di Gage," ha detto del Toro. "E per un secondo crede che la testa sia sparita, perché questo fungo nero dalla tomba è cresciuto come una lanugine sul viso del bambino. ... Credo che non si possano eliminare quei dettagli ed essere convinti di star onorando quel libro. Una delle cose che ho pensato per Pet Sematary, che avrei voluto fare nel post, è che quando i morti ritornano, quando Gage ritorna, spenderei una quantità eccessiva di soldi per togliere la luce dai suoi occhi. In modo che gli occhi siano opachi. "

Intanto, però, restiamo in attesa del suo prossimo film che uscirà negli USA il 17 Dicembre. Ecco il trailer di Nightmare Alley.