Guillermo del Toro doveva dirigere un film di Star Wars: la conferma del regista!

Dopo che abbiamo scoperto il coinvolgimento di Robert Englund di Nightmare nella saga di Star Wars (seppur in modo collaterale), un nuovo dettaglio si aggiunge alla "narrazione sulla narrazione": Guillermo Del Toro avrebbe potuto dirigere un film della saga.

La conferma arriva da un suo post sui social media. Resta da chiedersi quale avrebbe potuto essere il tema della storia, ma, considerando la filmografia horror del regista, molti suggerimenti concorrono in tal senso; e la risposta è presto detta, perché l'obiettivo di Del Toro era arricchire il franchise attraverso un film su Jabba the Hutt. La trama? L'alieno sale al potere in modo scorretto, in una dinamica simile a quella dipinta de Il Padrino.

Al contrario, gli unici spin-off a cui abbiamo assistito sono Rogue One e Solo. Non è chiaro il motivo per cui il progetto non è andato in porto, ma, considerando la facilità con cui Disney cancella i propri programmi, è lecito pensare che derivi dalla volontà di non investire soldi nel progetto.

Per chi non lo conoscesse, Jabba the Hutt è un personaggio immaginario nella saga di Star Wars, e che occupa una posizione centrale ne Il ritorno dello Jedi del 1983 . Dall'aspetto di una grossa lumaca, con braccia antropomorfe e una lunga coda, è a capo di un gruppo di cacciatori di taglie, assassini e contrabbandieri. Nel sesto capitolo della saga è in possesso del corpo di Ian Solo imprigionato nella grafite, perciò sarà compito di Luke, Leila, C-3PO e gli altri protagonisti tentare di salvarlo.

A proposito, sapevate che in Star Wars Outlaws potremo visitare il palazzo di Jabba the Hutt e accettare perfino le sue taglie?