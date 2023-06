Guillermo del Toro si dedicherà solo all'animazione: 'È stata rapita. Dobbiamo salvarla'

Guillermo del Toro ha parlato ad Annecy, durante l’edizione di quest’anno del festival dell’animazione, chiarendo che il futuro della sua carriera sarà certamente connesso al mondo dei cartoni animati e che lascerà da parte la produzione di film live-action per dedicarsi a tempo pieno all’animazione.

Guillermo del Toro, dopo essere diventato il primo regista a vincere il premio per miglior film e per miglior film animato della storia degli Oscar ha annunciato in maniera quasi ufficiale di volersi dedicare, in un futuro prossimo, soltanto all’animazione, ritenendola una forma d’arte troppo spesso ingiustamente bistrattata dalle case di produzione dalla critica.

Il regista ha rivelato in occasione del Festival dell’Animazione di Annecy i suoi progetti futuri per il prosieguo della sua carriera: “Ci sono ancora un paio di film live-action che voglio fare, ma non molti. Quindi, voglio fare solo animazione. Questo è il piano".

Dopo Pinocchio del Toro ha in lavorazione un film in stop motion ispirato al romanzo Il Gigante Sepolto di Kazuo Ishiguro e si vocifera dell’idea di trasformare la tanto chiacchierata trasposizione di Alle Montagne della Follia di Lovecraft in un progetto animato.

Del Toro ha anche parlato dello stato attuale dell’industria dell’animazione: “I tre film sullo Spider-Verse, Le Tartarughe Ninja e Mario stanno smuovendo le cose permettendo un po’ più di libertà creativa, ma ci sono ancora grandi battaglie da fare. Per me l’animazione è la forma d’arte più pura ed è stata rapita da un gruppo di teppisti. Dobbiamo salvarla. Penso che possiamo portare, in punta di pied,i un sacco di roba buona nel mondo dell’animazione”.

Parole di sicuro dure da parte di uno dei registi più politici di Hollywood che, anche in questo caso, non ha avuto paura di scagliarsi contro la miopia delle major e contro la mercificazione dell’arte.

In attesa di capire quali saranno i progetti che del Toro cercherà di realizzare, vi lasciamo alla recensione del bellissimo Pinocchio di del Toro.