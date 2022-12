Guillermo Del Toro si converte allo stop-motion: ora anche At the Mountains of Madness?

Da diverso tempo si attende la concretizzazione filmica di Del Toro del romanzo di H.P. Lovecraft At The Mountains of Madness. L'attesa sembra essere finita, e cominciano ad intravedersi i primi passi dopo la prima produzione risalente a metà degli anni 2000. Come il suo ultimo film Pinocchio, il regista starebbe valutando di nuovo la stop-motion.

Nel 2010 Guillermo del Toro avrebbe dovuto iniziare le riprese di At The Mountains of Madness, adattando cinematograficamente il romanzo omonimo di H.P. Lovecraft. La produzione era affidata a James Cameron (Avatar, Titanic, Terminator...) e il protagonista sarebbe dovuto essere Tom Cruise.

Il progetto di Del Toro sembra confermare però il detto: la speranza è l'ultima a morire: in un'intervista con Phil Tippett, il regista ha rivelato di star valutando la realizzazione di At The Mountains of Madness in Stop Motion: "Ho detto che sarebbe ideale fare Mountains of Madness in stop-motion. L'animazione si guarda in una maniera più estatica rispetto ad un live action. E' un'arte quasi ipnotica e la relazione con la storia diventa più intima".

Questa non sarebbe la prima volta che Del Toro utilizza tale tecnica, basti pensare al Pinocchio uscito quest'anno (vi segnaliamo a tal proposito il trailer di Pinocchio), che finora ha confermato tale rapimento di cui parla il regista.

Ad ogni modo, ciò non conferma in definitiva l'inizio della concretizzazione del progetto, e sicuramente una tecnica del genere richiederà anni e anni di sviluppo, soprattutto data la difficoltà, ammessa dallo stesso regista anni fa, di un adattamento fedele e che renda giustizia al mondo tipicamente ambiguo e complesso di Lovecraft. La diffusione delle prime immagini 3D di Del Toro su instagram per il film, riaccendono però le speranze della sua realizzazione.

