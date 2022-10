Guillermo del Toro compie 58 anni: 'Cosa mi spaventa? Non gli UFO, ma i politici'

Guillermo del Toro non è uno poco abituato ad aver a che fare con la paura nelle sue varie forme: il regista de Il Labirinto del Fauno e La Forma dell'Acqua ha saputo ritrarre in molti modi l'orrore sul grande schermo, ma stando alle sue parole non sono le creature sovrannaturali o l'ignoto a causargli problemi nella vita reale.

Nel giorno del 58esimo compleanno del nostro Guillermo (nato a Guadalajara proprio il 9 ottobre del 1964), ricordiamo infatti alcune sue dichiarazioni in cui, con la sincerità, il sarcasmo e lo spirito critico che da sempre l'hanno contraddistinto, il regista ammise di aver paura di cose molto più umane di quelle solitamente rappresentate nei suoi film.

"I politici, un sacco. Sono così squilibrati, soprattutto di questi tempi. E la meschinità umana, Dio mio se è spaventosa quella. È terrificante. Ho visto un UFO, ho avvertito dei fantasmi un paio di volte, una volta in Nuova Zelanda e una volta in Messico, ma non sono quelle le cose più spaventose. Le cose spaventose sono quelle reali, della vita di tutto i giorni" furono le parole di Del Toro.

Come non trovarsi d'accordo con queste affermazioni, d'altronde! Nel rinnovare gli auguri di buon compleanno al regista di Crimson Peak, intanto, vi segnaliamo le parole con cui il nostro ha difeso a spada tratta Martin Scorsese dalla spietata critica mossagli da un articolo.