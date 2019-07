Guillermo del Toro avrà una stella nella Hollywood Walk of Fame!

La Camera di Commercio di Hollywood ha ufficialemente annunciato (via Comingsoon.net) che Guillermo del Toro il prossimo 6 agosto sarà onorato con la stella numero 2,669 della Hollywood Walk of Fame.

Il regista premio Oscar grazie a La forma dell'acqua - The Shape of Water e autore di film indimenticabili quali La spina del diavolo, Il labirinto del fauno ed Hellboy: The Golden Army, tra gli altri, farà parte delle star della categoria Motion Pictures e avrà la sua stella al numero 6918 della Hollywood Boulevard.

"Guillermo del Toro è un regista con una creativa e vivida immaginazione. Ha creato regni fantastici che hanno affascinato e stupito gli spettatori" ha dichiarato Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame. "La Camera di Commercio di Hollywood è orgogliosa di onorarlo per il suo storico contribuito cinema."

Dopo aver esordito al Festival di Cannes nel 1993 con Cronos il regista messicano ha raggiunto la fama internazionale grazie al successo de Il labirinto del fauno, film che ha ottenuto anche il premio Oscar per la migliore fotografia. Qui potete leggere la nostra recensione de La forma dell'acqua.

Del Toro nel prossimo periodo tornerà dietro la macchina presa per dirigere Nightmare Alley, adattamento dell'omonimo romanzo di William Lindsay Gresham prodotto da Fox Searchlight e con protagonista Bradley Cooper.