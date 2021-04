Guillermo del Toro, in arrivo un importante annuncio? Ecco il tweet del regista

Alle ore 18.00 (in Italia), Guillermo del Toro ha anticipato l'arrivo di un importante annuncio. Il regista de La forma dell'acqua usa raramente i social ma ha sfruttato Twitter per incuriosire i propri fan con parole piuttosto criptiche. Gli appassionati hanno iniziato a citare le ipotesi più disparate, da Hellboy 3 ad un sequel di Pacific Rim.

"Brevemente per dire... grande annuncio domani 9AM PST" si legge nel tweet di Guillermo del Toro, che preannuncia novità proprio tra poche ore.

Quale sarà la novità preannunciata dal regista? Ricordiamo che il franchise di Pacific Rim ha in programma un anime che arriverà su Netflix a breve.



Per quanto riguarda Guillermo del Toro, il regista attualmente sta supervisionando progetti come Pinocchio - ispirato a Frankenstein e Mussolini - e Nightmare Alley, poiché entrambi dovrebbero arrivare nelle sale entro la fine del 2021.

L'annuncio potrebbe riguardare anche un seguito di Scary Stories to Tell in the Dark, visto che il secondo film potrebbe riportare l'intero team creativo all'opera, con Andre Ovredal alla regia e Dan Hageman e Kevin Hageman alla sceneggiatura.

I libri originali di Schwarz presero la forma di racconti perlopiù brevi, adattando racconti popolari e leggende metropolitane in storie terrificanti per ragazzi.



In passato Guillermo del Toro doveva realizzare un film su Frankenstein che in seguito non andò in porto, come racconta Doug Jones.