Guillermo del Toro:'Stavo per morire sul set di The Shape of Water!'

arriverà nelle sale cinematografiche italiane con The Shape of Water dal prossimo 14 febbraio. Il film ha ottenuto il Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, riscuotendo un enorme successo di critica, acclamando il regista de

Durante una roundtable con The Hollywood Reporter, Guillermo del Toro ha raccontato di aver rischiato di morire sul set del film a causa di un incidente:"Il primo giorno di riprese è stato allucinante. Ma il secondo giorno pure peggio! 64 giorni complicati su 65 di riprese. In una scena, Michael Shannon parcheggia, esce e corre su per le scale. Quindi arriva, parcheggia, esce ma la macchina rimane accesa, è una vecchia macchina. Michael corre per provare a fermarla, ma il veicolo lo trascina, colpisce la prima postazione, scintille ovunque! Ne colpisce un'altra e sta per arrivare nella zona dei monitor. Qualcuno urla 'scappate!'. Ora, io non corro mai nella mia vita. Allora penso, 'sto per morire!'. La macchina si è poi schiantata sull'altra postazione che essendo ancora al suolo ha fermato la folle corsa. Erano tutti sconvolti e io ho pensato. 'Ok, finalmente possiamo girare'."

The Shape of Water è ambientato nel bel mezzo della Guerra Fredda. Negli Stati Uniti del 1963, una donna lavora in un laboratorio del Governo, intrappolata in una vita piena di silenzi e solitudine. La sua esistenza cambierà quando scoprirà la presenza di una misteriosa creatura al centro di un esperimento segreto.

Il cast del film è composto da Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg, Doug Jones, Lauren Lee Smith, Nick Searcy e David Hewlett. La distribuzione in Italia è affidata a 20th Century Fox.