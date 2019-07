Guillermo Del Toro sbugiarda un sito che lo ha eletto regista di Atlantis, remake Disney

Negli ultimi giorni, un rumor partito originariamente dal sito We Got This Covered ha legato il regista premio Oscar Guillermo Del Toro al remake live-action di Atlantis, film d'animazione della Disney uscito nel 2001.

Ebbene, pochi minuti fa il regista de La Spina del Diavolo e de La Forma dell'Acqua è comparso su Twitter per negare categoricamente ogni suo coinvolgimento con il progetto, la cui stessa esistenza ad oggi non ha trovato alcun riscontro in termini di ufficialità.

In calce all'articolo potete leggere il post originale, con le semplici tre parole di smentita del regista.

La questione riapre la polemica su We Got This Covered, un sito nient'affatto affidabile famoso soprattutto per il lancio di notizie bomba che si rivelano spesso e volentieri non solo infondate, ma del tutto inventate: recentemente sui social è partita perfino una petizione per chiudere quello che molti considerano un sito di disinformazione, che troppo spesso viene citato come fonte attendibile.

Il sito stesso però si difende etichettando le proprie notizie come "rumor", il che rende praticamente impossibile ogni accusa di calunnia.

Lo stesso WGTC, poche ore fa, ha lanciato un nuovo rumor su il remake di Atlantis - L'Impero Perduto, secondo cui Tom Holland sarà il protagonista. Il consiglio è quello di non fidarsi, in attesa di conferme (o nuove smentite) ufficiali.

