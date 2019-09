Guillermo Del Toro produrrà un horror-western con protagonisti dei lupi mannari

Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, la regista e scrittrice messicana Issa Lopez ha rivelato che dirigerà un nuovo misterioso film ideato e prodotto dal suo connazionale Guillermo Del Toro.

Il regista premio Oscar per La Forma dell'Acqua è rinomato per la sua attività di produttore, con la quale nel corso degli anni ha messo in mostra diversi autori emergenti latino-americani e non (così come fece con lui Pedro Almodovar), ma questa volta il concept sembra particolarmente interessante: la Izzo ha infatti parlato di un horror-wester incentrato su un gruppo di licantropi.

"Sì, ho un film con Guillermo del Toro. Non ci potevo credere. In pratica, stiamo preparando un film sui lupi mannari, un western soprannaturale. È un film di lupi mannari ambientato nel mondo dei film western. Sono super eccitata. Gli ho dato la sceneggiatura, l'ho scritta io, la adora e ci stiamo preparando per realizzarla. Il fatto è che non ci sono molti grandi film sui licantropi. Un Lupo Mannaro Americano a Londra è il migliore per antonomasia, quindi penso che sia ora di farne un altro altrettanto grande. Tutto sta nel riuscire a rivisitare l'essenza di un film simile, ovvero la forza necessario a contenere la bestia che è dentro di te. È un concetto incredibilmente semplice e forte e penso che sia perfettamente collegabile con la naturale dell'umanità, e in particolare alla società in cui viviamo."

Prossimamente Guillermo De Toro tornerà con Nightmare Alley, primo film dopo il successo ottenuto con La Forma dell'Acqua. Per la prima volta nella sua carriera Del Toro non si misurerà con elementi fantasy ma sarà rated-r.

Nightmare Alley avrà Bradley Cooper come protagonista e uscirà nel 2020.