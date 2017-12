Guillermo del Toro produrrà l'horror soprannaturale Antlers

Fox Searchilight ha acquisito i diritti dell’horror soprannaturaleè appena entrato nel team dei produttori della pellicola.

Il film si avvarrà di una sceneggiatura scritta da Henry Chaisson e dal creatore di Channel Zero, Nick Antosca. Guillermo del Toro, il cui ultimo film – The Shape of Water – uscirà proprio con il supporto di Fox Searchilight, sarà produttore della pellicola insieme a David S. Goyer e Kevin Turen attraverso la loro Phantom Four.

Antosca, apparso nella lista degli sceneggiatori più promettenti – la Young and Hungry List – aveva già lavorato in precedenza con Goyer in The Forest e aveva anche lavorato a Venerdì 13 prima che il progetto venisse chiuso.

Antlers segue un’insegnante di quarta elementare che prova ad aiutare un bambino in difficoltà della sua classe, salvo scoprire che nasconde uno spaventoso segreto. Adesso è in arrivo qualcosa di terribile per il ragazzino, e lei avrà il compito di proteggerlo.

Ricordiamo che Del Toro sarà nelle sale italiane a febbraio con The Shape of Water – La forma dell’acqua, vincitore del Leone d’Oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Su queste pagine trovate anche la nostra recensione dal Lido e visualizzare il trailer italiano. Ovviamente, vi terremo aggiornati sulle fasi produttive di questo affascinante nuovo progetto...