Guillermo del Toro presiederà la Giuria internazionale di Venezia 75

Il regista messicano è stato scelto dal consiglio di amministrazione dellain qualità di Presidente della Giuria internazionale della 75a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 29 agosto all’8 settembre 2018.

Sarà il regista Guillermo del Toro (La forma dell’acqua – The Shape of Water, Il labirinto del fauno, La spina del diavolo) a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (29 agosto – 8 settembre 2018), che assegnerà il Leone d’Oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali.

La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera.

Guillermo del Toro nell'accettare la proposta ha dichiarato: “Essere presidente a Venezia è un onore immenso, e una responsabilità che accetto con rispetto e gratitudine. Venezia è una finestra sul cinema mondiale, e un’opportunità per celebrare la sua forza e rilevanza culturale”.

Alberto Barbera ha dichiarato: “Guillermo Del Toro è la generosità fatta persona, la cinefilia che non guarda solo al passato, la passione per il cinema capace di emozionare, commuovere e allo stesso tempo far riflettere. Possiede un’immaginazione fervida e una sensibilità rara, che gli consentono di dar vita a un universo fantastico dove rispetto per la diversità, amore e paura coesistono, alimentando un immaginario che si nutre della fiducia nella forza delle immagini. Siamo felici e onorati che abbia accettato di presiedere la Giuria della 75a edizione della Mostra del Cinema, dopo aver illuminato la precedente con la bellezza folgorante di The Shape of Water. Sarà un presidente simpatico, curioso e appassionato”.

La Giuria internazionale di Venezia 75, che sarà presieduta da Guillermo del Toro e che sarà composta complessivamente da 9 personalità del cinema e della cultura di diversi Paesi, è chiamata a individuare i lungometraggi in Concorso ai quali saranno assegnati i seguenti premi ufficiali:

Leone d’Oro per il miglior film

Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria

Leone d’Argento - Premio per la migliore regia

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile

Premio per la migliore sceneggiatura

Premio Speciale della Giuria

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente

La premiazione avrà luogo nella serata conclusiva (8 settembre 2018) della prossima 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia

Guillermo del Toro ha partecipato al Concorso della 74. Mostra di Venezia 2017 con La forma dell’acqua – The Shape of Water, che ha vinto il Leone d’oro per il miglior film, attribuito dalla giuria presieduta da Annette Bening. Del Toro aveva partecipato per la prima volta alla Mostra di Venezia nel 1997 con Mimic, nella sezione Mezzanotte. Nel 2006 Del Toro ha fatto parte della Giuria Opera prima – Luigi De Laurentiis della 63. Mostra.

Guillermo del Toro è fra gli artisti più creativi e visionari della sua generazione. Il suo stile inconfondibile attraversa il suo lavoro di regista, sceneggiatore, produttore e autore. Nato a Guadalajara (Messico), del Toro ha ottenuto un primo riconoscimento mondiale dirigendo la co-produzione messicano-americana del 1993 Cronos, una storia soprannaturale basata sulla sua sceneggiatura, realizzata dopo un inizio di carriera lavorando nel trucco e negli effetti speciali. I suoi film successivi sono La spina del diavolo, Hellboy, Il labirinto del fauno, Hellboy II: The Golden Army, Pacific Rim e Crimson Peak. Del Toro ha raggiunto un plauso internazionale come regista, sceneggiatore e produttore per il dramma fantasy del 2006 Il labirinto del fauno. Ha ottenuto una nomination all’Oscar per la sceneggiatura originale del film, che ha vinto tre Oscar per la scenografia, la direzione della fotografia e il trucco. In totale, il film ha raccolto più di 40 premi internazionali, ed è apparso in più di 35 liste di critici per il miglior film dell’anno. Il suo film più recente, La forma dell’acqua – The Shape of Water, con Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg e Doug Jones, ha vinto il Leone d’oro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2017. Fra le attuali 13 nomination all’Oscar, del Toro è nominato come miglior regista, per la migliore sceneggiatura originale e per il miglior film. Il film ha ottenuto inoltre:

Golden Globe per il miglior regista

Critic's Choice – Miglior regista e miglior film

Producers Guild of America Award – Miglior film

Directors Guild of America Award – Miglior regista

14 BAFTA nomination