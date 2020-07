Guillermo Del Toro, nuovi dettagli su Atlers dal Comic-Con: 'Sarà terrificante'

Nel corso di un panel dedicato al Comic-Con Home, l'autore messicano premio Oscar Guillermo Del Toro e il regista Scott Cooper hanno presentato il nuovo film horror Antlers, la cui uscita è stata posticipata a causa della pandemia di Coronavirus.

Il film non ha ancora una nuova data di uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare nei cinema quando le sale ricominceranno ad aprire. La trama, che vede protagonisti Keri Russell, Jesse Plemons e Graham Greene, è ambientata in una città isolata dell'Oregon e segue un'insegnante di scuola media e il suo fratello sceriffo che rimangono invischiati in un mistero che coinvolge un enigmatico studente, i cui oscuri segreti porteranno ad incontri terrificanti con una leggendaria creatura ancestrale.

Con il panel è stata pubblicata anche una nuova featurette, che ci spiega la mitologia alla base del Windigo, la figura mostruosa che ha ispirato il film. Si tratta di un essere demoniaco appartenente alla mitologia dei Nativi Americani Algonchini, uno spirito che può assumere sia sembianze umane che quelle di un mostro umanoide.

"È così inquietante e bello per un film spaventoso. È ambientato in questa città nebbiosa, buia e fatiscente del nord-ovest. Oh, è davvero un film pazzo" è stato confermato nel corso dell'intervista.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer finale di Antlers e al primo trailer di Antlers.