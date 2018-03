Guillermo del Toro lancia una borsa di studio per aspiranti registi messicani

Alla scorsa cerimonia di premiazione degli Oscar ha vinto tutto quello che c’era da vincere, due delle categorie più attese dagli addetti ai lavoro e non solo. Parliamo die dell’ultimo capolavoro creato,. Il cineasta, forte di questo riconoscimento, tiene fede a quello che è stato il suo discorso agli Oscar.

Le parole di ringraziamento del film-maker dopo aver ricevuto la statuetta dalle mani dell’attrice Emma Stone hanno toccato diversi argomenti, dall’immigrazione all’importanza di abbattere i confini che spesso non permettono di esprimere al meglio opportunità di cambiamento e di miglioramento. A tal proposito, durante il Guadalajara International Film Festival, evento in cui del Toro ha presenziato a diverse masterclass gratuite per migliaia di fan, il regista e gli organizzatori hanno annunciato la creazione della Jenkins-Del Toro International Film Scholarship, un riconoscimento annuale di 60 milioni di dollari da assegnare ad un aspirante film-maker messicano al fine di consentire al vincitore la possibilità di studiare all’estero in un prestigioso istituto dedicato al settore.

Queste le parole del premio Oscar a seguito della proclamazione di questo importante e significativo impegno assunto:

“Se cambiamo una vita, se cambiamo una storia, cambiamo una generazione”.

Assieme ad altri colleghi messicani come Alejandro González Iñárritu (Revenant – Redivivo) e Alfonso Cuarón (Gravity), del Toro produce regolarmente pellicole dirette da registi suoi connazionali, segno questo della sensibilità mostrata verso le future generazioni che beneficiano dell’investimento, in termini monetari e non solo, di registi che hanno raggiunto con spirito di sacrificio la vetta hollywoodiana e adesso stimolano con queste iniziative la creatività e il talento di altri aspiranti colleghi.