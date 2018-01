Guillermo del Toro elogia gli Oscar per l'attenzione a trame horror originali

Siamo tornati a quel momento dell'anno: le nomination agli Oscar 2018 sono state ufficializzate e il regista messicanoha apprezzato la scelta dell'Academy di candidare due film con trame originali in parte horror per dei premi così importanti, facendo riferimento anche alle nomination didi

Il film di Guillermo del Toro, La forma dell'acqua, ha ottenuto 13 nomination agli Oscar, tra cui quelle al miglior film e alla miglior regia, diventando così il front-runner per l'edizione numero 90 degli Academy Awards.

Il regista si è detto molto contento anche per l'apprezzamento ricevuto da Scappa - Get Out di Jordan Peele, capace di portarsi a casa 4 candidature, tra cui quelle al miglior film e alla miglior regia.

Si tratta per entrambi di un grande salto di qualità, soprattutto per un regista all'esordio come Jordan Peele: per la terza volta nella storia dell'Academy un regista esordiente mette in fila le candidature al miglior film, al miglior regista e alla miglior sceneggiatura con il suo primo film.

Guillermo del Toro aveva ricevuto la nomination alla miglior sceneggiatura nel 2007 con Il labirinto del fauno, oltre a quella al miglior film straniero e si è espresso così sulla questione degli horror originali, spesso bistrattati in situazioni di questo tipo:"Questo è l'anno in cui il genere prende il suo posto sul palco senza che sia sostenuto da un best-seller o da un classico della letteratura. Normalmente, quando il genere fantasy e l'horror quando sono inseriti in queste situazioni è perché sono sostenuti da una di queste cose. Penso che sia bello che invece quest'anno non sia così. Se guardo gli ultimi dieci anni vedo film come Babadook, L'ombra della paura, Tigers are not afraid e Let the Right One In. Film artisticamente e tematicamente forti. Penso che sia giunto il momento che a questo genere di film venga concesso di far parte di questo mondo."

Sono molti i film horror che sono stati scartati dall'Academy, spesso per far posto ai classici 'film da Oscar'. Che quest'anno possa rappresentare una svolta in questo senso?

La forma dell'acqua ha ricevuto 13 candidature ai premi Oscar (miglior film, miglior regista a Guillermo del Toro, miglior sceneggiatura originale, miglior attrice a Sally Hawkins, miglior attore non protagonista a Richard Jenkins, miglior attrice non protagonista a Octavia Spencer, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro, miglior scenografia, miglior colonna sonora e migliori costumi).