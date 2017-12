Guillermo del Toro dice di aver avvistato un UFO, ma... Secondo lui era proprio brutto!

Il regista di The Shape of Water, Guillermo del Toro , ha recentemente rilasciato un'intervista nella quale ha raccontato alcune delle esperienze più strane e incredibili che ha vissuto nella sua esistenza, compreso un avvistamento

Guillermo del Toro ha parlato un po' con The Hollywood Reporter e ha detto loro non solo di aver incontrato ben 2 fantasmi, ma ha anche visto molto chiaramente un UFO quando era ragazzo, e... Era bruttissimo!

"Magari sembrerò completamente folle, ma ho visto un UFO. Io non volevo vedere un UFO. E poi aveva un design veramente orrendo!"

Il regista ha poi detto di averlo visto dopo aver preso una confezione da sei di birre insieme ad un suo amico, ma - ha insistito - l'avvistamento è avvenuto quando era completamente sobrio. I due erano in una zona isolata vicino a Guadalajara, ed erano in giro a vedere le stelle. Mentre erano seduti, al buio, hanno avvistato una luce all'orizzonte, che si muoveva "super velocemente!" Dopo averla vista, i ragazzi hanno acceso le luci dell'auto e la "cosa" si sarebbe mossa "da un chilometro a pochi metri davanti a noi, in meno di un secondo."

Il regista ha inoltre detto che quello, nonostante sia stato uno dei momenti più terrificanti della sua vita, gli ha anche dato il tempo di pensare che beh, il "look" dell'UFO era tutto tranne che impressionante! Insomma, niente di che, visivamente parlando:

"Era proprio brutto! Era un classico disco volante, con le luci, un vero cliché! Avrei voluto fare una grande rivelazione e dire che non sono come tutti pensano che siano. E invece, sono proprio come pensiamo tutti quanti!"

Insomma, del Toro è rimasto deluso, molto deluso da questa cosa!