Guida allo streaming per Spider-Man: ecco dove vedere tutti i film delle saghe

In attesa del primo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, che dovrebbe arrivare probabilmente entro metà luglio, gettiamoci oggi in una rassegna particolare delle saghe cinematografiche dedicate all'Uomo-Ragno finora uscite in sala, cioè la Trilogia di Sam Raimi, i due The Amazing Spider-Man e gli ultimi film del MCU.

Per la precisione, scopriamo insieme dove vedere in streaming tutti e sette i film dedicati all'Arrampica-Muri Marvel, ovviamente riferendoci ai servizi esclusivamente in abbonamento ed evitando dunque noleggi o acquisti digitali. Cominciando allora dal mitico Spider-Man del 2002, il film è attualmente disponibile su Netflix, esattamente come i successivi Spider-Man 2 e Spider-Man 3 sempre con protagonista Tobey Maguire nel ruolo di Peter Parker.



Arrivando poi alla dilogia diretta da Marc Weeb, il primo The Amazing Spider-Man con Andrew Garfiled è disponibile in streaming in esclusiva per Sky, dunque visionabile su Sky Go o Now TV, mentre The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro si trova comodamente su Netflix. Anche Spider-Man: Homecoming con Tom Holland è disponibile su Netflix, esattamente come l'ultimo film sull'Uomo-Ragno uscito, Spider-Man: Far From Home sempre diretto da Jon Watts.



Considerando l'alta probabilità che Spider-Man: No Way Home unisca tutti gli Spider-Versi, il consiglio - se non li avete visti tutti - è di recuperarli in tempo per l'uscita al cinema del nuovo capitolo, atteso in sala il 17 dicembre 2021.