Gugu Mbatha-Raw protagonista con i superpoteri nel trailer di Fast Color

La Codeblack Movies ha diffuso quest'oggi online il primo full trailer ufficiale di Fast Color, interessante sci-drama co-sceneggiato e diretto da Julia Hart (Miss Stevens) che vede come protagonista principale la lanciatissima Gugu Mbatha-Raw (La Bella e la Bestia, Black Mirror, Easy).

Alla sceneggiatura del film troviamo anche Jordan Horowitz. Fast Color racconta la storia di una donna di nome Ruth (Raw) che si vede costretta a fuggire quando vengono rivelate le sue potenzialità sovrumane. Anni dopo essere scappata e aver abbandonato la figlia, però, Ruth ha un solo posto ormai sicuro dove continuare a nascondersi: casa. Ed è lì che si svolgerà gran parte della storia, con il confronto tra madre e figlia, in racconto potente ed emozionante sull'essere donna e sull'essere madre, sull'eredità dei genitori e il futuro dei figli.



Nel cast di Fast Color troveremo anche Lorrain Toussaint (Middle of Nowhere) nei panni di Bo, Saniyya Sidney (Barriere) nei panni della figlia di Ruth, Lila, Christopher Denham (Argo) in quelli di Bill e infine David Strathairn (Godzilla) nel ruolo di Ellis.



L'uscita del film è prevista nelle sale americane il prossimo 29 marzo 2019, mentre non c'è ancora una data ufficiale per il mercato italiano, che forse accogliere la pellicola su qualche piattaforma streaming, Netflix o Amazon.