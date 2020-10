I Guerrieri della Notte, il cult di Walter Hill prende vita in queste nuove action figure

A distanza di oltre 30 anni, I Guerrieri della Notte continua ad essere una delle pellicola più amate e iconiche dell'intera filmografia del grande Walter Hill, tanto che Mezco Toys ha deciso di dedicare al cult una nuova serie di action figure.

Come potete vedere nelle foto in calce, il The Warrior Box Set targato 5 Points conterrà tre membri del clan protagonista (Ajax, Cleon e Swan) e due membri di un banda rivale, i Baseball Furies. Insieme a loro saranno presenti diversi accessori tra cui due mazze da baseball, una bomboletta di vernice spray, un coltello a serramanico, una molotov, un tubo, una catena e una tavola chiodata. Inoltre, il set includerà lo della metropolitana di New York, ambientazione perfetta per rivevere gli eventi del classico del 1979.

Venduta ad un prezzo di $50, la Collection verrà pubblicata tra dicembre 2020 e febbraio 2021.

Di seguito trovate la descrizione dei protagonisti presenti nel set:

Swan - capoguerra dei Warriors. Swan è un uomo di poche parole ma è disposto a farsi avanti quando la situazione lo richiede.

Ajax - muscolare membro dei Warrior. Ajax è arrogante, chiassoso e sempre pronto per una rissa.

Cleon - leader e fondatore dei Warriors. Cleon ha formatola banda nel 1978 dopo essere stato tradito da un membro di un clan rivale.

Tenente dei Baseball Furies - tinto in viso di rosso e nero, mostra un fisico muscoloso.

Leader dei Baseball Furies - dipinto di verde e nero, è pronto a dimostrare la sua abilità in ogni scontro.

