Da Guerre Stellari a Petizioni Stellari: i fan scontenti lanciano la #ReleaseTheJJCut

Stra Wars: L'ascesa di Skywalker è uscito nei cinema quasi due mesi fa e, nonostante il numero di biglietti staccato sia da record, da record sono state anche le lamentele del pubblico riguardo gli ultimi ciak di Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac: adesso le voci dei fan si alzano insieme e twittano #ReleaseTheJJCut!.

La vera e propria petizione, che potette firmare su change.org, chiede la distribuzione di tutto il filmato di J.J. Abrams prima che la Disney gli imponesse di modificare il filmato, o almeno questo è quello che sostengono alcuni rumor, i quali hanno immediatamente fatto il giro del web.

Dopo un iniziale astio verso il lavoro del regista, dunque, il pubblico lucasiano di è rivolto alla stessa House of Mouse per chiedere una versione della pellicola che potrebbe dare una degna conclusione alla saga.

Se anche la pellicola richiesta dalla petizione, che al momento della scrittura ha raggiunto le 5850 firme, non esistesse, è certamente vero che moltissimo del filmato non è stato inserito nella versione finale, come afferma Dominic Monaghan, aka il combattente della Resistenza Beaumont Kin, secondo cui c'è "ancora tantissima roba"

"Come molti fan della saga spero che ci sarà una director's cut, così da vedere tantissime delle cose che sono state filmate e scartate. Non ero lì tutto il tempo, ma anche nel breve periodo in cui c'ero posso dire che c'è davvero tantissimo minutaggio che non è arrivato nei cinema."

In quest'ottica sembrerebbero sospette anche le smentite di Maryann Brandon, uno degli editor del montaggio, che precedentemente aveva negato che il finale fosse stato cambiato dopo che alcuni fan avevano fatto circolare le teorie su un ritorno di Ben Solo (Adam Driver) originariamente destinato a sopravvivere al film.

Intanto, Rian Johnson dice di aver apprezzato il lavoro di Abrams, e con l'imminente lunga pausa prevista per il franchise lucasiano, sembra che per il momento dovremmo accontentarci delle inedite immagini di Episodio IX appena distribuite