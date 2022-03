Guerra in Ucraina, attore ucraino de Lo Hobbit ucciso durante l'invasione russa

Pasha Lee, attore, doppiatore e presentatore ucraino di 33 anni è morto durante gli scontri tra esercito ucraino e quello russo vicino a Kiev. Lee si era arruolato nell'esercito del suo paese per fronteggiare la violenta invasione della Russia che sta dilaniando il paese e che continua ormai imperterrita da 13 giorni. Sui social gli ultimi scatti.

L’attore, personaggio molto noto nel suo Paese, non aveva esitato un attimo prima di arruolarsi nell'esercito ucraino, unendosi a questo già nelle prime fasi dell'invasione. Nel suo ultimo scatto pubblicato su Instagram, nel quale lo vediamo sorridente, scriveva: "Sorridiamo perché ce la faremo e tutto sarà Ucraina".

La morte di Lee è stata riportata e confermata dall’agenzia di stampa ucraina Ukrinform che cita il capo dell’Unione nazionale dei giornalisti Serhuy Tomilenko. Lee aveva lavorato in diversi programmi televisivi e recitato in film come The Fight Rules di Oleksii Shaparev e Shadows of Unforgotten Ancestors di Lyubomyr Levytsky. Aveva poi doppiato personaggi in blockbuster celebri come Lo Hobbit e Il Re leone.

A causa del conflitto in Ucraina, tutti i più grandi servizi commerciali internazionali stanno sospendendo le loro attività in Russia. Proprio ieri Netflix ha sospeso il servizio in Russia. Inoltre, la compagnia americana aveva anche rifiutato di applicare una normativa che obbligava Netflix a trasmettere sei canali di Stato in Russia.

"Date le circostanze, abbiamo deciso di sospendere il nostro servizio in Russia", ha detto un portavoce di Netflix, senza diffondere dettagli aggiuntivi o chiudere completamente le porte ad una riapertura. E’ innegabile però che per la Russia i contraccolpi economici scaturiti da questa invasione sono destinati ad essere potenzialmente devastanti: le agenzie di rating sono pronte a scommettere su un default della nazione a breve termine, a causa delle sanzioni imposte da USA, UE e Gran Bretagna che hanno provocato un vero e proprio esodo delle principali compagnie occidentali.