Guerra Russia-Ucraina, Steven Seagal appoggia Putin: 'I media americani mentono'

Mentre l'intero mondo di Hollywood si è schiarato contro la guerra in Ucraina e le indicibili violenze ordinate dal presidente russo Vladimir Putin, Steven Seagal sembra esserne un grande sostenitore. L'attore ha infatti accusato i media americani di star "dicendo bugie" sulla Russia.

L'intera argomentazione dell'attore riguarda la sue origini russe e su come sia sempre stato vicino alla cultura del paese. Già nel 2020 Seagal aveva celebrato il compleanno di Vladimir Putin inviando un video di auguri molto speciale e poi, successivamente, venendo insignito dell'onore di poter essere nominato rappresentante speciale per i rapporti filo-americani nel 2018. Nonostante ciò che la Russia sta facendo in Ucraina sia sotto gli occhi di tutti ci sono ancora persone nel mondo dello spettacolo pronte a prendere una posizione di favore nei confronti di Putin.

Mentre la Russia ha bandito a vita Ben Stiller e Sean Penn ha conferito una onorificenza all'ordine dell'amicizia a Steven Seagal per il modo in cui si è schierato a favore dei russi e della protezione della loro cultura. "Più della metà delle persone in America ama davvero la Russia e ama i russi e sa che (i media americani) gli stanno mentendo" ha commentato l'attore. "Mio padre era russo puro e sono cresciuto in una famiglia russa pura, perché mia madre era completamente immersa in quella cultura e non aveva genitori. Quindi sono cresciuto con la cultura russa” ha spiegato. "Sono cresciuto amando la Russia e amando tutto ciò che ho imparato su di essa fin dalla tenera età. E per me, sono un milione per cento russofilo e un milione per cento russo".

All'epoca dell'invasione in Ucraina Sean Penn è sceso in prima linea realizzando addirittura un documentario sui primi periodi della guerra. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti.