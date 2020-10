La Guerra dei Mondi, ecco perché gli alieni del film sono incuriositi dalle biciclette

La Guerra dei Mondi è uno dei romanzi di fantascienza più sfruttati di sempre dai media di ogni genere: dal leggendario adattamento radiofonico di Orson Wells (quello, per intenderci, che convinse gli ascoltatori che fosse in corso un vero attacco alieno) alla miniserie del 2019, passando per il film di Steven Spielberg del 2005.

Proprio nel film con Tom Cruise ed una giovanissima Dakota Fanning troviamo uno degli omaggi più interessanti alla celebre opera letteraria di H.G. Wells: si tratta di una scena quasi comica (nei limiti del consentito dalla drammaticità degli eventi, naturalmente), che però cita sottilmente un passaggio decisamente curioso del libro.

In una sequenza del film vediamo infatti gli alieni interessarsi alle ruote di una bicicletta: si tratta di un riferimento ad una scena del libro in cui il protagonista, notando come gli alieni non utilizzino ruote di alcun tipo grazie alla tecnologia avanzata di cui dispongono, si chiede se in effetti la civilità extra-terrestre non abbia saltato a piè pari un'invenzione per noi fondamentale come quella, appunto, della ruota. Da qui, dunque, lo strano interesse per quegli oggetti per noi così comuni!

Avevate notato questo riferimento al libro di H.G. Wells?