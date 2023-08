La Guerra dei Mondi, le comparse parteciparono per un motivo molto particolare

La Guerra dei Mondi, dopo Minority Report, segna la seconda collaborazione tra Tom Cruise e Steven Spielberg. Per il film del 2005 il regista utilizzò degli accorgimenti molto particolari per girare alcune scene, compreso quello assumere persone per strada per alcune scene molto particolari.

Lo stesso Steven Spielberg ha ammesso i problemi del finale de La Guerra dei Mondi ma questo, non lo ha fermato dal realizzare una pellicola dall'incredibile impianto produttivo. Il film, che racconta l'invasione aliena della Terra e il conseguente massacro che ciò porta, vede Tom Cruise nei panni di un padre che cerca di fare di tutto per far sopravvivere i due figli. Per girare alcune scene nella quale erano coinvolte un gran numero di persone, i produttori usarono degli stratagemmi molto particolari.

Il primo, e più importante, fu quello di assumere persone per strada che si presentassero al momento delle riprese con macchine fotografiche e pellicola per girare delle scene molto particolari. In uno dei momenti più iconici del film, il protagonista corre fuori casa alla ricerca del suo figlio maggiore mentre i passanti per strada fotografano un temporale. Il "pagamento" dei produttori nei confronti di coloro che parteciparono alla scena, fu la possibilità di ottenere foto gratis di Tom Cruise. Ciò convinse moltissima gente a presentarsi sul set.

