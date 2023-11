Guerra Israele-Hamas, Michael Moore a tutto spiano su Netanyahu

Il regista Michael Moore è intervenuto mercoledì al decimo Visionaries Tribute Honorees all'interno della quattordicesima edizione del DOC NYC, che richiama ogni anno il meglio del mondo documentaristico americano. Nel corso dell'evento Moore è stato premiato insieme a Erika Dilday, Deborah Shaffer e Maite Alberdi.

Dopo la protesta di Gal Gadot con la proiezione del film sulla violenza di Hamas distribuito a Los Angeles, ieri sul palco Moore ha iniziato un discorso politico attaccando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in merito al conflitto tra Israele e Hamas.

"Pochi di noi sono in uno stato d'animo molto festoso in questo momento. E quindi vorrei iniziare chiedendovi semplicemente di unirvi a me in un momento di silenzio per i 1.400 massacrati il 7 ottobre e i 10.000, metà dei quali bambini, che sono stati massacrati da allora, perché non c'è nulla che riporterà in vita i morti uccidendone altri 10.000".



"Questo è stato un mese terribile, suppongo, se sei ebreo" ha proseguito Moore "Ho sempre pensato che non avrei mai voluto sentire nemmeno un solo fratello o sorella ebrea dirmi che hanno paura, che non forse non era quello che era stato promesso. Forse le persone sbagliate hanno preso il controllo delle cose. Eppure, non posso continuare a vivere in un mondo in cui fratelli e sorelle ebrei hanno la sensazione che ce ne siano molti di più contro di loro adesso. E non intendo i palestinesi contro di loro. Intendo le persone che sono state il loro vero nemico per una parte degli ultimi duemilanventitrè anni. E sono i bianchi e i cristiani bianchi che li hanno massacrati ancora e ancora".



Dopo aver chiesto un minuto di silenzio per le vittime in Medio Oriente, Moore ha proseguito, attaccando Netanyahu:"All'annientamento, al tentato annientamento, all'annientamento quasi riuscito, dobbiamo alzarci e dire no. Non permetteremo mai che ciò accada di nuovo. Ti copriamo le spalle. Siamo dalla tua parte. Occorre separare la politica del 'trumpista', il primo ministro israeliano tre volte incriminato, che avrebbe dovuto essere processato quest'autunno per corruzione e frode... Ma non possono impedirci di assumerci la responsabilità di proteggere gli ebrei di questo mondo".

Regista impegnato ad affrontare temi spesso delicati e scottanti, Michael Moore è considerato uno dei più importanti documentaristi al mondo: su Everyeye trovate la recensione di Farenheit 11/9.