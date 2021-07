La Guerra di Domani, Sam Richardson ricorda gli infortuni sul set: 'Tre diverse lesioni!'

Una delle uscite più interessanti di questi giorni su Amazon Prime Video è La Guerra di Domani. Nel nuovo action movie con Chris Pratt, diretto da Chris McKay, recitano tra gli altri Yvonne Strahovski (The Handmaid's Tale) e Sam Richardson (Veep). Quest'ultimo ha recentemente raccontato di essere stato bersagliato dalla sfortuna sul set.

Durante le riprese di La Guerra di Domani, e nel corso degli allenamenti per prepararsi alle scene d'azione, infatti, Sam Richardson ha raccontato di aver subito ben tre infortuni. In un caso, l'attore ha riportato la rottura del menisco del ginocchio sinistro, mentre per due volte si è strappato i muscoli posteriori della coscia, su entrambe le gambe.

"Dopo il terzo infortunio, questa storia è diventata un problema" ha spiegato l'attore al New York Times, specialmente considerando che Chris McKay già immagina il sequel di La Guerra di Domani. Tutto è cambiato, però, quando "hanno mandato un super dottore che lavora con la WWE e altri atleti, e mi ha aggiustato, sistemato, dopodiché sono tornato ed ero pronto a ripartire."

Sul set di La Guerra di Domani il provvidenziale medico, ha continuato Sam Richardson, "ha adattato il mio modo di camminare, e io ho pensato: Wow, è incredibilmente utile. Alcuni dottori conoscono solo la fisiologia, vai a capire!"

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di La Guerra di Domani.