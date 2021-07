La Guerra di Domani, Chris Pratt ringrazia il pubblico di Amazon: 'Battuto ogni record!'

Ha debuttato su Amazon Prime Video lo scorso 2 luglio La Guerra di Domani, e anche se la piattaforma non ha ancora comunicato dati ufficiali sul numero di spettatori si può parlare di un'apertura col botto. Secondo il protagonista Chris Pratt, infatti, il film "ha battuto tutti i record" ed è il film più visto in streaming in tutto il mondo.

In un video pubblicato su Instagram nei giorni scorsi, l'attore ha ringraziato gli spettatori che hanno già visto La Guerra di Domani.

"Buon 4 luglio a tutti in America" dice Chris Pratt nel suo post, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, "e a tutti voi in tutto il mondo voglio dire grazie, grazie, grazie. Avete contribuito a rendere La Guerra di Domani il film numero uno al mondo. Non ci saremmo mai riusciti senza ciascuno di voi. Grazie per aver guardato il film, per le vostre reazioni positive. Se non avete ancora avuto la possibilità di guardare il film, dateci un'occhiata."

Il regista Chris McKay, intanto, dopo La Guerra di Domani ha aperto al MCU. "Sono così orgoglioso di questo incredibile cast e troupe che ha lavorato in circostanze difficili per creare un action movie di fantascienza unico e originale" ha raccontato qualche tempo fa. "Guardare questa squadra di attori e artigiani che mescolano senza sforzo azione, horror, commedia e dramma è per me un sogno diventato realtà, e spero che entusiasmerà il pubblico quest'estate."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di La Guerra di Domani.