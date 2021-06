La Guerra di Domani, Chris Pratt ha portato il figlio sul set: 'Ha sfidato gli alieni!'

Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale di La Guerra di Domani manca ormai pochissimo all'uscita del film, che sarà in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 2 luglio. Se durante le riprese gli attori sono spesso costretti ad allontanarsi per settimane o mesi dalle famiglie, per il protagonista Chris Pratt così non è stato.

Sul set islandese di La Guerra di Domani, infatti, Chris Pratt è riuscito a portare sua moglie Katherine Schwartzenegger e suo figlio Jack, frutto della relazione con l'ex moglie Anna Faris, e a condividere con loro dei momenti di svago.

Soprattutto per il bambino, deve essersi trattato di un'avventura elettrizzante. Chris Pratt ha raccontato infatti di aver fatto provare a suo figlio il brivido di combattere gli alieni, proprio come capita al suo personaggio nel film. "È stato su un sacco di set" ha raccontato l'attore a Entertainment Tonight. "L'abbiamo agganciato a una imbracatura e l'abbiamo fatto volare intorno al set... stava combattendo degli alieni, sparando dei laser dalla sua mano. Si è divertito un mondo sul set."

Non è stata neanche una novità per il piccolo Jack, dal momento che suo padre lo porta spesso sul set, quando è possibile. Nei giorni scorsi, a proposito, abbiamo sentito le opinioni di Chris Pratt su cinema e streaming, mentre per vedere La Guerra di Domani l'attesa è ormai quasi giunta al termine.