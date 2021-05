La guerra di domani: Chris Pratt affronta gli alieni nel trailer del nuovo film Amazon!

A pochi minuti dall'ufficialità dell'acquisizione di MGM da parte di Amazon, arriva il trailer di uno dei pezzi forti della stagione estiva del colosso di streaming on demand: La guerra di domani, nuovo sci-fi con protagonista Chris Pratt.

Diretto da Chris McKay su una sceneggiatura di da Zach Dean e prodotto da David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer e Adam Kolbrenner, La guerra di domani (The Tomorrow War), vede il mondo sconvolto e sotto shock a causa di un gruppo di viaggiatori nel tempo arrivati dal 2051 per portare un messaggio urgente: di lì a trent’anni la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L’unica speranza per sopravvivere è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla battaglia.

Tra le reclute c’è l’insegnate di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Chris Pratt): determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce a una brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e al padre da cui si era allontanato (J.K. Simmons) nella disperata impresa di riscrivere il destino del pianeta.

Nel cast anche Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine Mathews, Ryan Kiera Armstrong, Keith Powers. La data di uscita, esclusiva su Amazon, è fissata al prossimo 2 luglio. Per altri approfondmenti, date un'occhiata ai poster ufficiali de La guerra di domani.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.