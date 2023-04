La guerra di domani, nuovi aggiornamenti sul sequel del film con Chris Pratt!

Dopo un periodo di silenzio sono finalmente arrivati nuovi aggiornamenti sul sequel di La guerra di domani, film diretto da Chris McKay e uscito su Amazon Prime Video nel 2021 con protagonista la star Marvel di Guardiani della Galassia, Chris Pratt. Da tempo si vociferava di un seguito prima del silenzio degli ultimi mesi.

Il sequel di La guerra di domani era stato annunciato nel 2021. Intervistato da Uproxx, il regista Chris McKay ha confermato che "una sceneggiatura sta per essere completata".



Sul primo film su Amazon Prime ha dichiarato:"Ricevo ancora messaggi da persone dall'India, dal Brasile, e persone che lo stanno scoprendo ora, che hanno adorato il film e hanno adorato i personaggi e cose del genere. In definitiva è stata un'esperienza davvero unica. Era una di quelle cose in cui stai girando un film per il cinema e poi il film è finito e dicono 'No, lo metteremo su uno streamer'. È stata dura da digerire, perché l'avevo visto al cinema e avevo visto come rendeva. E ancora oggi è su Amazon ed è uno dei loro film numero uno".



La guerra di domani vede un gruppo di viaggiatori del tempo dell'anno 2051 che piomba nel presente per consegnare un messaggio urgente. Trent'anni nel futuro, l'umanità rischierà di perdere una guerra globale contro una specie aliena mortale.



Nel cast del film, oltre a Chris Pratt, anche Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin e Sam Richardson. Su Everyeye è disponibile la nostra recensione di La guerra di domani.