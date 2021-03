Gucci, rivelate altre location italiane per il film di Ridley Scott con Lady Gaga?

Mentre Lady Gaga è atterrata nella capitale italiana già da qualche giorno, sembra che le riprese di Gucci, la pellicola diretta da Ridley Scott di cui sarà protagonista, si sposterà presto in nel Settentrione.

Stando a quanto riportato dal sito Qui Como, infatti, tra le location del film dovrebbero esserci anche Milano e il Lago di Como.

In particolare, come si legge nell'articolo, sembrerebbe che da metà marzo "per una settimana intera si girerà a Villa Balbiano, location abituata ai vip; piazza della Magnolia a Mezzegra, quella resa celebre da Davide Van De Sfroos; e sulla Statale Regina".

La pellicola, ricordiamo, è basata sui fatti realmente accaduti inerenti alla vicenda del delitto Gucci:nel 1995 il Presidente della celebre casa di moda, Maurizio Gucci, venne assassinato con quattro colpi di pistola, omicidio per il quale venne condannata come mandante la moglie Patrizia Gucci, interpretata qui proprio dalla celebre cantante e attrice.

Nel cast di Gucci troveremo poi anche altre grandi stelle del cinema, da Al Pacino a Jeremy Irons, da Adam Driver a Jared Leto. Quest'ultimo in particolare sembra essere piuttosto entusiasta del progetto, come ha dichiarato in una recente intervista: "É un progetto eccitante e interessante. Ridley Scott è uno dei miei registi preferiti e Al Pacino interpreta mio padre. Perciò sarà divertente".