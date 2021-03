Gucci, Lady Gaga e Adam Driver sul set a Milano: ecco le foto

Gli studenti dell'Università Statale di Milano hanno invaso i social nelle ultime ore dopo che Adam Driver e Lady Gaga hanno recitato oggi alcune scene proprio sul territorio milanese e in particolare intorno all'ateneo meneghino. In questi giorni il cast di House of Gucci è impegnato nelle riprese nel Belpaese e dopo Roma ora è il turno di Milano.

Prima di giungere nel capoluogo lombardo, la produzione ha fatto tappa in Val d'Aosta, dov'è stata scattata la foto che ritrae Adam Driver e Lady Gaga con i costumi di scena. House of Gucci è il nuovo film di Ridley Scott e racconterà il caso dell'omicidio di Maurizio Gucci, su mandato dell'ex moglie Patrizia Reggiani.



Il caso fu uno dei più controversi di cronaca nera italiana negli anni '90. Da tempo Ridley Scott aveva in mente di realizzare il film, con Angelina Jolie che avrebbe dovuto interpretare proprio Patrizia Reggiani. Il progetto è stato accantonato per diverso tempo ed è entrato in produzione solo recentemente con Lady Gaga scelta per interpretare la protagonista femminile della pellicola.

La produzione dopo le riprese a Milano si sposterà nei prossimi giorni sul lago di Como per proseguire il tour di location nelle quali verranno ambientate le scene in territorio italiano del film, che comprende anche altre star quali Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons.



In questi giorni Patrizia Reggiani ha accusato Lady Gaga di non averla voluta incontrare mentre in questi giorni è sbarcato in Italia anche Jared Leto, per girare alcune sequenze del film.