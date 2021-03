Gucci: anche Jared Leto sbarca in Italia per il film di Ridley Scott

Con un post sui social network, Jared Leto ha annunciato di essere arrivato a Roma per le riprese di Gucci, l'attesissima pellicola di Ridley Scott dedicata all'omicidio del noto imprenditore della celebre maison di moda italiana avvenuto per mano della sua ex-moglie Patrizia Reggiani.

Quest'ultima sarà interpretata da Lady Gaga, che nei giorni scorsi dopo essere arrivata nella Città Eterna ha vissuto un vero e proprio dramma per via del rapimento dei suoi cagnolini. Gli animali sono stati portati via nel corso di una sparatoria dove è rimasto ferito il dog-sitter. La cantante aveva stanziato circa 500 mila dollari per riavere indietro i suoi animali domestici. Per fortuna le cose sono andate nel migliore dei modi e i cani sono stati ritrovati.

Il cast di Gucci è veramente stellare e vanta attori del calibro di Adam Driver, Jeremy Irons, Robert De Niro e Al Pacino. Il film è basato sul libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden mentre la sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Roberto Bentivegna. Il regista Ridley Scott ha voluto fortemente far arrivare Gucci al cinema e sembra che potremo vederlo nelle sale a partire dal prossimo 24 novembre 2021.