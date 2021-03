Gucci, Adam Driver è arrivato sul set romano del film di Ridley Scott: ecco le foto

Il Daily Mail ha immortalato Adam Driver impegnato in alcune sequenze sul set di Roma del nuovo film di Ridley Scott, Gucci. Il programma di riprese prevede un periodo molto fitto in territorio italiano, dalla Capitale fino al Nord Italia, in particolare Milano e il lago di Como. Nei prossimi giorni potrebbero sbucare altre immagini dal set.

Gucci (House of Gucci) racconterà la storia di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci accusata di aver organizzato l'omicidio del marito nel 1995. Rilasciata nel 2016, Patrizia Reggiani ha trascorso 18 anni in carcere. Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani avevano due figli e l'uomo lasciò la moglie per un'altra donna. Soprannominata dai media come 'Vedova Nera', Reggiani subì l'asportazione di un tumore al cervello, indicato dalla famiglia come la genesi di tutte le sue azioni criminali.



Il cast del film comprende star del calibro di Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, con Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino, Jack Huston, Jared Leto e Reeve Carney.

Lo script è stato curato da Roberto Bentivegna, ispiratosi al libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, scritto da Sara Gay Gorden.

Anche Lady Gaga è già in Italia mentre negli Stati Uniti veniva aggredito il suo dog sitter. L'aggressione ha comportato la sparizione dei suoi cani e Lady Gaga aveva offerto mezzo milione di dollari per il riscatto dei suoi adorati animali.

Qualche giorno fa Jared Leto ha dichiarato che non vede l'ora di lavorare con Al Pacino e Ridley Scott.