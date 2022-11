Guaridani della Galassia: nell'Holiday Special anche Silver Surfer? James Gunn risponde!

Dopo anni di attesa, con conseguenti rumor e smentite varie da parte dei diretti interessati, finalmente avremo un assaggio del prossimo capitolo sui Guardiani della Galassia. Ma prima del Volume 3 in arrivo al cinema nel 2023, potremo avere come antipasto l'Holiday Special, previsto per la prossima settimana in streaming su Disney Plus.

Naturalmente, la collocazione del progetto all'interno del Marvel Cinematic Universe ha spinto i fan a domandarsi quali altri possibili personaggi potrebbero apparire, ma sembra che lo sceneggiatore e regista James Gunn ne abbia appena smentito uno importante, tra i più richiesti a gran voce dai fan Marvel di tutto il mondo.

In un tweet pubblicato ieri, Gunn ha risposto alla "reazione" di un utente all'Holiday Special, che sosteneva che Silver Surfer sarebbe stato introdotto in una scena post-credit. Gunn ha smentito la notizia in modo piuttosto chiaro, indicando semplicemente il suo essere "falsa".

Ambientato dopo gli eventi di Thor: Love & Thunder, Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special vede i Guardiani della Galassia intraprendere una missione davvero speciale: rendere il Natale indimenticabile per Peter Quill, ancora emotivamente distrutto per l'abbandono di Gamora. Per risollevargli il morale, dunque, il team si dirige sulla Terra alla ricerca del regalo perfetto... Kevin Bacon!

James Gunn ha scritto e diretto Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, progetto che rappresenta sia il grande ritorno dell'autore in casa Marvel dopo il famoso licenziamento di qualche anno fa, sia un epilogo alla Fase 4 del MCU e al tempo stesso un prologo a Guardiani della Galassia Vol. 3, che uscirà nei cinema a maggio 2023.

Nel frattempo, leggete il manifesto di James Gunn per i DC Studios: Speciale Natalizio, infatti, sarà il primo titolo Marvel firmato James Gunn ad essere pubblicato dopo la nomina del regista come leader del DC Universe.

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special è il secondo special di un'ora dei Marvel Studios dopo il successo di critica di Licantropus, lanciato per Halloween.