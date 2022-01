Guaridani della Galassia 3, Chukwudi Iwuji sarà l'Alto Evoluzionario? I fan ne sono certi

Guardiani della Galassia Vol. 3 entrerà presto in produzione per un'uscita al momento fissata per il maggio del 2023, ma intanto continua a tenere banco la questione su quale ruolo interpreterà una delle attese new entry di questo terzo film del franchise. Stiamo parlando, infatti, del ruolo di Chukwudi Iwuji tenuto rigorosamente top secret.

Nel corso di una nuova intervista concessa all'Hollywood Reporter, proprio Chukwudi Iwuji ha anticipato qualche dettaglio sul suo personaggio in Guardiani della Galassia 3 non rivelando assolutamente nulla sulla sua effettiva identità: "Potente. Estremamente potente. E complesso. James ed io ne stavamo parlando, ma è sicuramente complesso, per non dire il personaggio più complesso che abbia mai visto in tutto l'universo Marvel. Quindi è profondamente complesso e molto potente, e spero anche sia intrigante. Spero di poter dare anche quel lato al personaggio".

Sebbene non sia ancora chiara l'identità del personaggio di Iwuji, i fan su internet sembrano quasi certi che l'attore interpreterà la versione cinematografica dell'Alto Evoluzionario, personaggio partorito da Stan Lee e Jack Kirby negli anni '60 e apparso per la prima volta nei fumetti di Thor. Si tratta di Herbert Edgar Wyndham, un personaggio dotato di poteri sconfinati e molto potenti, tra i quali manipolazione dell'energia, coscienza cosmica, telecinesi e telepatia, nonché la capacità di poter viaggiare attraverso varie dimensioni (che potrebbe collegarsi bene alla questione Multiverso che occuperà questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe).

Proprio riguardo alle speculazioni sul suo ruolo, Chukwudi Iwuji aveva detto qualche tempo fa: "Ho letto quei rumor di recente, ne ho letti tanti. Ho letto di Silver Surfer, ho letto di Nova, ne ho letti un sacco. Per me realizzare di essere al centro di un po' di speculazioni sul web è una cosa davvero divertente. Ma devo essere discreto, quindi non posso dirvi nulla. Vorrei tanto, ma non posso".