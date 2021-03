Guardini della Galassia: Groot viene tradotto in questo video fuori di testa!

Sempre nell'attesa di conoscere il destino dei Guardiani della Galassia, alcuni dei quali compariranno nel prossimo film su Thor e poi nuovamente nel terzo capitolo diretto da James Gunn, i fan trovano il tempo di improvvisare e realizzare video e omaggi ai loro personaggi preferiti. Recentemente è stato quello di Groot il più chiacchierato.

Un fan, infatti, ha preso una sequenza di Avengers: Endgame nella parte in cui i Guardiani della Galassia salvano Thor ripescandolo nello spazio, qui vediamo che i dialoghi di Groot, che da sempre ripete "Io sono Groot" con diverse inclinazioni, sono tradotti in un vero e proprio dialogo. Esaltato dalla cosa, è intervenuto James Gunn in persona su Twitter per commentare l'accuratezza della traduzione, come avvenuto per la montagna Groot.

"Sta girando questo video con la 'vera' traduzione delle battute di Groot dallo script (che sì ho sempre). L'ultimo 'papà' è corretto (perché l'avevo già rivelato in precedenza). Il resto ci va vicino, buone intuizioni, ma non esatte. Comunque un ottimo lavoro!".

Nel commento successivo viene chiesto al regista quale fosse quella imprecazione che Groot lancia mandando su tutte le furie i compagni con il suo linguaggio: "Non riesco a ricordare, forse è 'andate a farvi fottere', Baby/Kid Groot lanciava imprecazioni continuamente. Ce n'era anche una dove Groot diceva a Yondu 'Benvenuto tra i fottuti Guardiani della Galassia'.". Infine, per quanto riguarda lo script che viene affidato a Vin Diesel: "Sì, Vin ha uno script tutto suo con quello che dice Groot. Lavora realmente sodo per azzeccare il perfetto significato di ogni battuta al meglio che può".

James Gunn ha terminato i suoi impegni con The Suicide Squad e una volta completato il lavoro sulla serie dedicata a Peacemaker tornerà al lavoro su Guardiani della Galassia Vol. 3.