Guardians of the Galaxy, Karen Gillan sull'Holiday Special: 'Sarà davvero divertente'

James Gunn è convinto che l'Holiday Special di Guardians of the Galaxy sia il suo lavoro migliore fino ad oggi, e Karen Gillan potrebbe essere d'accordo.

In una recente intervista, il regista de I Guardiani della Galassia James Gunn aveva bollato l'Holiday Special come suo lavoro migliore, e potrebbe essere davvero così secondo una delle star dei film Marvel targati Gunn, Karen Gillan.

L'interprete di Nebula ha infatti rivelato ai microfoni di Screen Rant che secondo lei lo speciale natalizio sui Guardiani ha il potenziale di essere qualcosa di assolutamente fuori di testa.

"Non l'ho ancora visto, ma sono sicura che potrebbe davvero essere [il lavoro migliore di James]. Non lo so, ma è totalmente possibile. Penso che sarà estremamente divertente" ha covenuto l'attrice.

Pare dopotutto che lo speciale dei Guardiani introdurrà svariati personaggi, e c'è chi dice di aver visto persino Kevin Bacon sul set... Cosa ci riserverà mai questa produzione?

In attesa di scoprirlo, e in attesa di Guardiani della Galassia 3, attualmente anch'esso in fase di riprese, vi ricordiamo che rivedremo alcuni membri dei Guardiani già in Thor: Love and Thunder, e probabilmente non dovremo aspettare nemmeno luglio perché ciò avvenga (se il trailer è davvero imminente come dicono, e se ci mostrerà Starl-Lord & Co.).