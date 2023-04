Guardiani della Glassia 3, ma Nebula come ha avuto il braccio di Bucky?

"Nuovo braccio. Chi è stato?", scrive in un post twitter (che troverete in calce) Karen Gillan, l'interprete di Nebula in Guardiani della Galassia. Il personaggio infatti ha ottenuto il braccio di Bucky. Ma come ci è riuscita?

A rispondere è lo stesso James Gunn, che afferma: "Una cortesia di Rocket". Insomma, sembra che sia stato l'iconico procione a procurargliela.

L'attrice è molto affezionata al personaggio, e ha dichiarato addirittura d'essere ossessionata da Nebula: "Amo così tanto il mio personaggio. Sono ossessionata da lei. Onestamente, sono semplicemente affascinata", ha affermato in una vecchia intervista. Spesso infatti la Gillan ha rivelato di essersi divertita con il suo personaggio, soprattutto in seguito alla morte del padre Thanos, nonché fonte del grande tormento che l'ha segnata, insieme a sua sorella.

A proposito di quest'ultima, l'attrice ha parlato recentemente del rapporto tra Nebula e Gamora e della sua evoluzione nel corso del tempo: "È davvero divertente perché Nebula si è presentata inizialmente come una persona molto sadica, torturata e arrabbiata e gradualmente è diventata un essere completamente nuovo che può accettare l'amore e anche iniziare a dare amore. Penso che Gamora sia stata un po' arretrata e Nebula può sicuramente riconoscerlo in lei perché l'ha visto in se stessa, quindi penso che si tratti di provare a portare Gamora dove sa di poterlo fare -- questo è così confusionario con il viaggio nel tempo -- dove potrebbe essere nella sua versione futura", ha affermato l'attrice.

Guardiani della Galassia vol. 3 arriverà il 3 Maggio 2023. Siete emozionati per questo terzo round? Fatecelo sapere nei commenti!