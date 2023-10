Guardiani della Galassia: Zoe Saldana avrebbe voluto uno spin-off su Gamora e Nebula

“Scommetto che eravamo una bomba”. Le ultime parole sussurrate dalla Gamora di Zoe Saldana all'ormai rassegnato Peter Quill di Chris Pratt risuonano come la summa della trilogia dedicata ai Guardiani della Galassia, lo stravagante collettivo interstellare di casa Marvel Studios.

Il terzo, commovente capitolo della saga si è rivelato uno struggente addio al gruppo (perlomeno, alla formazione che abbiamo conosciuto ed amato in questi anni) e al regista James Gunn (sbarcato ai lidi rivali DC Studios), in grado di rendere celebri dei personaggi che, nel mondo fumettistico, erano considerati di secondo piano.

Tutte le storyline sono state portate a termine e, nonostante il timore di Zoe Saldana di una fugace comparsa in Guardiani della Galassia Vol. 3, il suo personaggio si è rivelato una delle chiavi di volta più importanti per le vicende dell’intera narrazione.

L’attrice statunitense sembra aver chiuso le porte ad un suo eventuale ritorno nei prossimi progetti Marvel, soddisfatta per lo sviluppo della sua Gamora: eppure, la star non nasconde un piccolo rimpianto.

Nel documentario Marvel Studios Assembled: The Making of Guardians of the Galaxy Vol. 3, disponibile su Disney+, Zoe Saldana ha, infatti, confessato quanto avrebbe gradito particolarmente un ulteriore approfondimento della relazione tra Gamora e la sorella Nebula, entrambe figlie del titano pazzo Thanos.

“Mi sarebbe piaciuto vedere uno spin-off incentrato sulla loro sorellanza, è qualcosa di complicato e controverso”, ha dichiarato l’attrice, per la quale un racconto del genere avrebbe potuto essere d’ispirazione per tutte le analoghe situazioni reali. “Sarebbe stata una storia riconoscibile, sapendo che esistono realmente fratelli con trascorsi familiari complessi ma in grado di uscirne fuori grazie al loro spirito di fratellanza”.

In effetti, nonostante quella vista nell’ultima pellicola fosse solo una variante temporale senza più alcun ricordo delle sue esperienze con i Guardiani, Gamora riscopre il valore della squadra e il suo apporto nel finale risulta determinante, nonostante la scelta di abbracciare i Ravagers, nei quali “ha trovato conforto e si è sentita più aperta di quanto non lo fosse mai stata”.

Per quanto la conclusione sia stata “una decisione agrodolce”, Zoe Saldana è fiera della sua Gamora e della sua esperienza complessiva con i Marvel Studios, in grado di regalarle un ambiente familiare ed accogliente, ricco di spontanea disponibilità e genuino amore.

E voi avreste gradito un progetto focalizzato sul delicato rapporto Gamora-Nebula? Anche se ormai sembra altamente improbabile, chissà se dalle parti di Kevin Feige questa idea non possa, un giorno, prendere piede. Ai posteri l’ardua sentenza.