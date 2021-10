Guardiani della Galassia, Will Poulter sul ruolo di Adam Warlock: 'onorato e fortunato'

Will Poulter interpreterà Adam Warlock nel Marvel Cinematic Universe e farà il suo debutto in Guardiani della Galassia Vol. 3, l’attore ha rilasciato la sua prima intervista dopo il grande annuncio esprimendo tutta la sua felicità.

Se volete scoprire meglio chi è Adam Warlock non perdetevi il nostro approfondimento sul personaggio che debutterà nella Fase 4 del MCU già ricca di tanti volti nuovi. Da quando la notizia è stata ufficializzata anche l'attore Clark Gregg, che interpreta l'agente Coulson nell'MCU, ha espresso la sua eccitazione per la decisione ma ancora il diretto interessato non aveva rilasciato nessuna intervista o commento se non un tweet in risposta all'annuncio ufficiale del regista James Gunn.

Tuttavia, sul red carpet del BFI London Film Festival l’attore ha finalmente espresso la sua gioia:

“Mi sento molto, molto fortunato e molto onorato di essere accolto nella famiglia Marvel e in particolare in un franchise come Guardiani della Galassia, che considero incredibilmente creativo e davvero unico. E James Gunn è una persona che ammiro davvero, davvero. Quindi mi sento molto fortunato."

Poulter è meglio conosciuto per le sue interpretazioni in Midsommar, Black Mirror: Bandersnatch e The Maze Runner. Ma per i fan della Marvel, l'apparizione di Poulter nell'MCU potrebbe essere la sua più iconica finora.



Guardiani della Galassia Vol. 3 è previsto nelle sale il 5 marzo 2023 se non subirà ritardi.