Guardiani della Galassia, Will Poulter parla della sua trasformazione in Adam Warlock

Adam Warlock è la new entry di Guardiani della Galassia Vol. 3 e come ormai sappiamo piuttosto bene questo personaggio sarà interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Will Poulter ma, per poterlo interpretare al meglio l'attore ha dovuto trasformare il suo corpo seguendo una rigidissima dieta e sottoponendosi ad estenuanti allenamenti.

In una recente intervista senza spoiler con The Indipendant Poulter ha sottolineato quanto questa trasformazione sia stata impegnativa non solo dal punto fisico ma anche e soprattutto dal punto di vista mentale.

"È difficile parlarne perché con la Marvel bisogna sempre fare attenzione a ciò che si dice", ha detto. "Ma la cosa più importante è che la tua salute mentale e quella fisica vengano messe al primo posto. Gli obiettivi estetici devono essere secondari, altrimenti finisci per promuovere qualcosa di malsano e irrealistico se non hai il sostegno finanziario di un studio che ti paga i pasti e gli allenamenti. Sono in una posizione molto privilegiata da questo punto di vista e non consiglierei a nessuno di fare quello che ho fatto io tanto per gioco".

L'attore ha anche parlato dell'incredibile quantità di cibo che è costretto a consumare: "Ho seguito una serie di diete diverse negli ultimi mesi. Ora sono in una fase di mantenimento, il che è abbastanza bello", ha detto. "Non sto mangiando abbondanti quantità di cibo per aumentare la massa e non sto tagliando i pasti. Sono in mantenimento. Ho passato periodi davvero difficili in cui ero divorato dalla fame ma ora va tutto bene".

Will Poulter è perfetto come Adam Warlock, di questo sembra esserne certo anche James Gunn. Per scoprire come sarà nel corso di Guardiani della Galassia Vol. 3 non ci resta che attendere. La sua uscita non è poi così vicina.