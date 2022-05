Guardiani della Galassia, Will Poulter sul futuro di Adam Warlock: 'Non so nulla'

L'Adam Warlock di Will Poulter è una delle novità più attese che questo Guardiani della Galassia vol.3 introdurrà nel Marvel Cinematic Universe: il film di James Gunn ci presenterà un personaggio dalle enormi potenzialità, ma al momento non sembrano ancora esservi certezze circa il suo futuro nel franchise.

A parlarne, dopo essere apparso in un concept-design di Adam Warlock, è stato lo stesso Will Poulter, che ha ammesso di non avere idea di quali siano i piani dei Marvel Studios per il futuro del suo personaggio: "Non lo so. Onestamente non so cosa ci sia in serbo per me. Sto aspettando di scoprirlo, è la sincera verità, ma è inutile dire che mi piacerebbe un sacco intraprendere un viaggio nei panni di questo personaggio" sono state le parole di Poulter.

L'attore ha poi parlato del suo primo approccio con gli Studios: "Inizialmente non sapevo per quale personaggio stessi facendo il provino. Nonostante non conoscessi bene Adam Warlock ero piuttosto preparato sui Guardiani, sono sempre stati il mio 'pianeta' preferito dell'Universo Marvel" ha spiegato Poulter. E voi, cosa vi aspettate? Credete che Will Poulter sia stata la scelta giusta? Diteci la vostra nei commenti! Dave Bautista, intanto, non ha ancora trovato le parole per dire addio ai Guardiani della Galassia.