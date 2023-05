Guardiani della Galassia Volume 3, Karen Gillan su Gamora:'Adoro questa sua versione'

Karen Gillan ha recitato per la prima volta nel ruolo di Nebula nel Marvel Cinematic Universe in Guardiani della Galassia Volume 2 e si appresta a tornare per il terzo capitolo, quello conclusivo, del franchise diretto da James Gunn. In una recente intervista, Gillan ha parlato dei cambiamenti che hanno affrontato i due personaggi.

"È un po' come se ci fossimo scambiate di posto in maniera strana, perché Nebula è la più evoluta e compassionevole tra le due. In realtà adoro questa versione di Gamora. È così tosta, non fa prigionieri ed è aggressiva e divertente. Abbiamo giocato con quella dinamica e sviluppato un modo divertente per salutarci a vicenda, che vedrete quando guardarete il film" ha spiegato Gillan.



"Le cose cambiano sempre e non si sa mai" ha dichiarato James Gunn "Ma Gamora è quasi morta nel Volume 2. Sapevo che Zoe [Saldana] voleva interpretare il personaggio per molti anni ed è stata molto onesta dicendo che aveva finito dopo questo film".



Manca poco al ritorno del team di supereroi - ecco il trailer di Guardiani della Galassia Volume 3 - che chiuderà la trilogia iniziata con il primo film quasi dieci anni fa, nel 2014.

Chris Pratt tornerà nei panni di Peter Quill, con Zoe Saldana nel ruolo di Gamora, e Dave Bautista in quello di Drax.



Su Everyeye non perdetevi la recensione di Guardiani della Galassia Volume 3 per prepararvi al meglio al film in uscita nelle sale domani, mercoledì 3 maggio.